La Cerdanya analitza el benefici que li aporta ser de la Unió Europea

El Grup de Recerca de Cerda-nya ha organitzat una conferència que, sota el paraigua del cicle Joves Investigadors, ha analitzat les conseqüències que suposa per a la Cerdanya el fet de pertànyer a la Unió Europea. Amb el títol «La Cerdanya i Europa: una connexió insuficient?», el jove Quim Real Galí va analitzar com influeix, sobretot en el camp econòmic, tant públic com privat, el fet que la Cerdanya pertanyi a la Unió Europea. El conferenciant ho va exemplificar amb projectes com ara l'Hospital Transfronterer, l'Escorxador Transfronterer i amb un parell d'explotacions agràries i un hotel, segons han explicat des del GRC. En aquest sentit, les conclusions van ser que «tot i que hi ha un manifest desinterès per la política europea a la comarca, aquesta en depèn molt, tant pel que fa a programes econòmics com pel fet de l'existència del tractat de Schengen».