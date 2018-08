El campament gratuït sense Internet desperta l'interès de 24 joves cerdans

Els Campaments Off-line gratuïts de la Cerdanya han despertat l'interès de 24 joves de la vall, de manera que el grup que els organitza en coordinació amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà tan sols han hagut de deixar fora de l'activitat quatre persones. El impulsors del projecte, que ja ho tenen tot a punt per al cap de setmana que ve, han atribuït la poca demanda al ritme de treball que es viu aquest mes d'agost a la Cerdanya, amb bona part dels joves ajudant en les empreses turístiques familiars.

En la primera fase del procés d'inscripcions els organitzadors van obtenir molt poca resposta, de manera que van encartellar poblacions com Puigcerdà i Bell-ver i van fer-ne difusió per les xarxes socials. Després d'això, s'hi han acabat apuntant 24 persones, les quals s'han sotmès al formulari per copsar el seu grau d'addicció a les noves tecnologies. Descartats quatre aspirants, un era massa petit, s'ha establert un grup de vint persones d'entre 12 i 25 anys, que el cap de setmana que ve viuran tres dies de convivències sense Internet a la casa Ridolaina de Bellver.

Proposaran repetir-lo

Berni Nebreda, del grup organitzador, ha explicat que a l'inici de l'activitat demanaran i guardaran tots els telèfons mòbils, que tan sols els deixaran una estona al vespre en cas de seriosa necessitat d'algun dels participants. El grup organitzador dels campaments va guanyar el procés participatiu del Consell Comarcal per destinar part del pressupost a una activitat jove i, si té èxit, proposarà que es repeteixi l'any que ve. En aquest sentit, Nebreda ha argumentat que està convençut que l'activitat serà un èxit i que amb més difusió i l'experiència que explicaran els primers participants es podria consolidar els pròxims anys i així ho proposarà.