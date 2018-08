Puigcerdà crida els veïns a posar flors a les façanes i els ofereix 900 euros

L'Ajuntament de Puigcerdà vol que la vila faci el màxim goig possible durant l'estiu i ha fet una crida als veïns perquè posin flors a les façanes i participin al concurs de guarniment floral. L'objectiu del consistori és que ara que ha estrenat la nova plaça de Barcelona amb el seu centre enjardinat i l'entorn arbrat, els edificis particulars complementin el guarniment públic de les places i jardins, el qual ja li ha merescut aquest any una distinció de l'entitat Viles Florides.

L'Ajuntament ha convocat el concurs i ha obert un termini que es tanca dimecres perquè els veïns s'inscriguin en alguna de les tres categories: particulars, jardins i carrers i places. Les tres disciplines ofereixen premis en metàl·lic de 200, 150 i 100 euros per a les tres millors ornamentacions en la categoria de particulars; 200 euros per a la millor de la categoria de jardins; i 250 euros per a la millor de la categoria de carrers i places. Els guanyadors es faran públics el 26 d'agost en el marc de la Festa de l'Estany.

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament vol que els veïns aportin la seva implicació personal en la imatge que la vila ofereix als visitants que aquests dies omplen la Cerdanya. En aquesta línia, l'Ajuntament ha inscrit la vila al concurs Viles Florides de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya. El guarniment floral de la capital cerdana li va valer el setembre de l'any passat el distintiu de Tres Flors d'Honor. L'entitat va valorar l'enjardinament de les rotondes i els parcs públics, així com el conjunt de testos penjants que guarneixen les principals avingudes com ara el passeig 10 d'Abril o l'avinguda Catalunya.