La Seu obre una doble exposició de pintura i escultura d'artistes locals

n La sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell acull fins al 29 d'aquest mes una exposició de pintures de l'artista australià John Burge que porta per títol Walking after midnight. Burge, que és nascut a Melbourne, fa quatre dècades ja va viure durant una temporada a la capita alturgellenca i fa dos anys que hi ha tornat, segons han explicat des de l'Ajuntament de la Seu. L'exposició la formen una cinquantena de quadres pintats amb les tècniques de l'oli i l'aquarel·la, entre els quals destaca una mena de retaule modern en el qual s'hi il·lustra les temptacions de Sant Antoni. La mostra del pintor John Buge es complementa a la mateixa sala de Sant Domènec amb una exposició d'escultures de pedra de l'artista d'Ossera Nico de Winter, que és amic personal del pintor. L'horari de l'exposició és de les onze del matí a la una del migdia, i de les cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. L'activitat té el suport de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de la Seu.