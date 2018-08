El sector del turisme preveu un agost més fluix que el del 2017 amb el 75% d'ocupació a la Cerdanya

A pesar de les escenes de massificació d'aquest tram central del mes d'agost a la Cerdanya, el sector turístic ha previst que en global resulti més fluix que el de l'any passat. El gremi d'hotelers ha situat entre el 70% i el 75% la mitjana total d'ocupació, un percentatge que se situaria entre cinc i deu punts per sota del 80% assolit l'any passat.

La previsió d'un mes d'agost més fluix que el de l'any passat se sustenta en els resultats del mes de juliol, que s'ha tancat a la Cerdanya amb una ocupació del 56%. Aquest percentatge d'allotjament turístic consolida la tendència dels últims anys del mes de juliol, amb baixa ocupació. El mes de juliol també ha estat de poca feina turística en altres comarques de muntanya com ara el Ripollès i la Garrotxa, amb un percentatge mitjà del 60%. En canvi, les destinacions de platja han superat el 70%, fet que fa preveure que la resta de l'estiu es mantindrà fort a la Costa Brava.

La previsió per al mes d'agost també pren la base del ritme de reserves, que costa d'arrencar. No obstant això, els portaveus de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona han apuntat que tampoc no es pot descartar que un canvi sobtat en la dinàmica de reserves faci millorar els nivells d'ocupació a última hora. Bona part de les expectatives d'aquesta recuperació de les reserves se centren en aquesta setmana del quinze d'agost.

Els professionals del sector han atribuït aquesta baixada general al Pirineu i, en menor mesura, als destins de plajta del país, a l'estabilització d'altres destinacions de l'arc mediterrani que competeixen amb Catalunya com ara Turquia, Tunísia o Croàcia.