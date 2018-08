Els ramaders de la Cerdanya no aposten de moment per la venda de llet crua

L'aprovació per part de la Generalitat del nou decret de venda de llet crua de vaca que permet les explotacions oferir legalment la llet crua no ha generat l'interès dels ramaders de la Cerdanya. Si bé els responsables de les explotacions estan informats de la nova possibilitat comercial, ara per ara cap s'hi ha interessat demanant els permisos al departament d'Agricultura.

A la Cerdanya, diverses granges ho podrien fer amb algunes modificacions de les seves instal·lacions i adequant-se a la nova normativa. Fonts del sector han apuntat que es tracta d'unes cinc explotacions que ja tenen la infraestructura d'aprofitament de la llet per a l'el·laboració de productes agroalimentaris i que amb poques intervencions podrien afegir la venda de llet crua a la seva línia de negoci. El decret estableix els requisits per a la producció, la manipulació, la venda i l'envasat, el transport, l'etiquetatge i la informació al consumidor que han de seguir les granges així com les obligacions pel que fa als controls sanitaris i la neteja de les instal·lacions que s'hi destinin.

Actualment, tan sols la granja de la Torre d'Estoll comercialitza la llet pasteuritzada a granel a través d'un expenedor en un supermercat de Puigcerdà. De moment, però, tampoc no la ven crua. Així, la venda de llet crua no és entre les prioritats de les granges per bé que històricament algunes n'han ofert al seu entorn personal. De la mateixa manera que passa amb els ous, hi ha granges que donen llet a veïns, amics i parents que en volen.