La Cerdanya analitza la relació entre els germans i les gelosies

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha convocat per al dimecres 26 de setembre una nova sessió del cicle de xerrades i tallers d'acompanyament a la criança que, en aquesta ocasió, se centrarà en la relació entre els germans. La xerrada, que anirà dirigida a pares, mares, educadors i persones interessades en l'educació dels joves, anirà a càrrec de la psicòloga del CDIAP de la Cerdanya Carme Casals. Segons han explicat des del mateix Consell Comarcal, durant la sessió s'analitzarà la problemàtica que genera per a la convivència familiar l'arribada d'un nou germà i la vulnerabilitat amb què sovint viuen els germans aquesta situació. La xerrada donarà a mestres i pares les eines per intentar gestionar l'angoixa familiar, així com identificar i transformar aquesta inestabilitat a fi efecte de no perturbar el progrés emocional dels membres de la família. La xerrada, que és la vuitena del cicle, es farà a partir de les set de la tarda a les sales de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, situat al passeig 10 d'Abril de Puigcerdà. L'acte «Entre germans» porta per subtítol «La gelosia, el paper dels pares, dubtes i preguntes».