La Seu enceta l'ambient de Nadal i hi suma una obra de teatre dels minairons

La Seu d'Urgell estrenarà dissabte, 1 de desembre, l'ambientació de Nadal amb un espectacle d'encesa de les llums que guarniran la ciutat i l'inici de la quinzena edició de la campanya «El món màgic de les muntanyes».

Una de les principals novetats de la campanya serà la representació teatralitzada, en dues sessions, d' El rescat dels minairons, una obra al voltant d'aquestes figures mitològiques del Pirineu. L'acte d'encesa començarà a dos quarts de set i inclourà un mapatge nou projectat sobre la façana de la catedral.

L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha remarcat que la proposta d'«El món màgic de les munta-nyes» ha representat en aquests 15 anys «una eina i un estímul que ha fet que en cada edició s'organitzen més i millors activitats per celebrar les festes nadalenques a la nostra ciutat, atractives no només per a la gent de la Seu i comarca sinó també per a les persones que ens visiten en aquestes dates».