Puigcerdà projecta a Rigolisa el primer estadi d'atletisme de l'Alt Pirineu i Aran

Puigcerdà vol tenir les primeres pistes d'atletisme de l'Alt Pirineu i l'Aran. L'Ajuntament, conjuntament amb el Club Poliesportiu, té sobre la taula un projecte per crear, al costat del camp de futbol de la zona poliesportiva de la vila, unes pistes d'atletisme per als aficionats a aquest esport de la Cerdanya, ja que no n'hi ha enlloc dels Pirineus, en cap de les comarques veïnes.

El projecte està actualment en fase de negociació dels terrenys. El consistori negocia amb els propietaris privats dels prats que queden just al costat del camp de futbol i el pavelló poliesportiu nou. Segons han explicat des del Club Poliesportiu, els propietaris veurien amb bons ulls el projecte, de manera que tan sols quedaria pendent tancar l'acord.

L'altra línia de treball per aconseguir el nou equipament se centra en l'àrea d'Urbanisme de la Generalitat, que hauria d'aprovar en última instància l'activitat esportiva als terrenys on ara hi ha pastures. En aquest sentit, l'Ajuntament i el Club Poliesportiu compten amb el factor al seu favor que l'actual Pla d'Ordenació Urbana vigent a Puigcerdà ja preveu aquests terrenys com a possibles usos com a equipaments.

Responsables del Club Poliesportiu Puigcerdà veuen el projecte amb molta il·lusió per la creixent afició a l'atletisme que hi ha a la comarca. Tant és així que l'entitat ha adequat un petit espai a la part superior de les grades del pavelló nou per dibuixar-hi uns car-rils per poder córrer.

Les pistes d'atletisme més properes a Puigcerdà són a Andorra la Vella, Manresa, Vic i les del Centre Nacional d'Entrenament en Altitud de Font-romeu.