La Generalitat inicia la setmana vinent les proves de les voladures del Túnel de Tost, a la C14

Boca sud del túnel on es faran les voladures

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha anunciat avui que el Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà la setmana vinent les proves dels equips per a les voladures del túnel de Tresponts, que formen part de les obres de condicionament de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost, a l'Alt Urgell. Gavín, acompanyat pel director general d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, ha informat els alcaldes i representants veïnals de l'avanç dels treballs en el marc de la reunió de la Comissió de Seguiment, que s'ha realitzat a Organyà. Aquesta és una de les vies principals d'accés per carretera a Andorra.

Gavín ha explicat que encara s'està pendent d'un permís d'abocament d'aigües de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) "i, per tant, no podem treballar a màxim rendiment en ambdues boques però sí que podem començar en menor escala fent recirculació de l'aigua, és a dir, tractant-la i tornant-la a utilitzar". "Així podrem comprovar el funcionament dels equips que ja tenim a l'obra i el comportament del massís", ha afegit.

Per tant, a partir d'aquest dilluns, dia 17 de desembre, i fins al divendres dia 21 es realitzaran dues voladures al dia, curtes, a la boca sud: Una serà entre les 10 h i les 11 h i l'altra entre les 17 h i les 19 h, aproximadament. Aquestes explosions controlades comportaran talls de trànsit puntuals, d'uns 10 minuts de durada, en el moment de les detonacions.

Gavín ha detallat que passat les vacances de Nadal, quan es disposi del permís de la CHE, es reprendran les voladures amb l'objectiu de realitzar els treballs a ple rendiment.

El futur túnel, als termes d'Organyà i Fígols i Alinyà, tindrà una longitud d'1,3 quilòmetres i permetrà millorar el traçat per un tram sinuós del congost de Tresponts. L'obra, amb una inversió de 35,4 MEUR i un termini d'execució de 36 mesos, permetrà enfortir la cohesió territorial del país, millorar la seguretat d'aquesta carretera i afavorir la permeabilitat amb l'Alt Pirineu. Aquesta actuació abasta en total un tram de prop de 3 quilòmetres, entre la sortida del nucli d'Organyà i el túnel existent del Montant de Tost, just abans de la intersecció amb la carretera LV-4001.

L'estructura principal de l'obra és el nou túnel, que es construeix per millorar el traçat de la carretera existent. La secció del túnel serà de 12,5 metres d'ample per uns 8 metres d'altura, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d'amplada, un per sentit, una mitjana d'1 metre, voreres d'1 metres i vorals d'1,25 metres. Així mateix, es construiran dues galeries d'evacuació i s'habilitaran sortides des del túnel a les galeries cada 250 metres, aproximadament.

D'altra banda, la calçada s'ampliarà fins als 10 metres d'amplada, amb dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres i vorals d' 1,5 metres, per tal de millorar la seguretat en tot aquest tram.

A més, a la banda més propera a Organyà, s'eixamplarà la calçada d'un túnel existent de 51,5 metres de longitud, per adaptar-lo a la resta. La nova secció serà d'11,50 metres d'amplada per 7,50 metres d'altura.