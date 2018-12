La Seu omple els carrers de petits concerts per rebre les festes de Nadal

Els alumnes de l'Escola Municipal de Música de la Seu col·laboren en l'ambientació de Nadal als carrers oferint petits concerts a l'aire lliure en diversos espais de la trama urbana. Així, al llarg d'aquesta setmana, l'escola oferirà un total de 12 concerts al carrer per emplenar de nadales diferents punts de la ciutat, segons ha explicat l'Ajuntament.

En els recitals hi prendran part més de dues-centes persones entre alumnat i professorat, que cantaran i tocaran nadales tradicionals de diferents països. Aquests petits concerts de Nadal no només els protagonitzaran grups estables de l'escola sinó que també ho faran grups de cambra formats per a l'ocasió «amb l'objectiu de fer gaudir de l'esperit de Nadal durant tota la setmana als urgellencs i urgellenques», segons han remarcat fonts del consistori.

En el programa d'avui és prevists una actuació a dos quarts de sis de la tarda a la plaça Joan Sansa amb els alumnes de sensibilització i cant coral acompanyats per grups de cambra.