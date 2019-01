Masella xifra en 137.000 els esquiadors rebuts des de l'obertura, l'1 de novembre

L'estació d'esquí de Masella ha xifrat en 137.000 els esquiadors que han passat per les seves pistes els dos primers mesos de la temporada, la qual va iniciar, com a rècord, el dia 1 de novembre. Amb aquesta xifra, els responsables del camp de neu fan una valoració molt positiva de l'afluència d'esquiadors en una temporada que va començar molt forta però que bona part dels mesos de novembre i desembre s'ha vist afectada per l'anticicló que s'ha instal·lat sobre Catalunya. Això ha fet que la cota de neu pugés i que en aquesta campanya de Nadal i Reis les bones pistes siguin les de les cotes superiors. Segons els gestors de Masella, els dies de més afluència s'han registrat durant aquesta campanya. Així, el dia 29 de desembre van passar per l'estació més de 10.000 esquiadors. Per complementar l'oferta d'esquí, Masella ha estrenat també la temporada nocturna, amb el circuit il·luminat el dijous i dissabte al vespre.