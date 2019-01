Puigcerdà crida a mantenir el costum pirinenc de treure's la neu del portal

L'Ajuntament de Puigcerdà s'ha avançat a l'episodi de nevades que anuncien en major o menor mesura els serveis meteorològics i ha fet una doble crida als veïns i als visitants perquè col·laborin en la bona gestió de la mobilitat, tant a peu com en vehicle, i la seguretat en l'espai públic. En la crida hi ha la demanda de mantenir la tradició del Pirineu que cadascú es retiri la neu del portal i així garantir el pas a les voreres.

L'Ajuntament ha fet un avís a través d'un comunicat per dues preocupacions del consistori vistos els episodis de neu viscuts l'hivern passat. D'una banda, ha recomanat als veïns no tan sols de Puigcerdà sinó que també de la comarca i als visitants que tinguin els vehicles preparats per circular amb neu, ja sigui amb els pneumàtics de neu posats o amb les cadenes a punt al maleter. El consistori ha remarcat que tan sols així es pot garantir « una mobilitat segura en els casos d'episodis de neu o glaçades».

En aquest apartat, l'Ajuntament també ha emfatitzat «la importància d'estacionar-se correctament als espais habilitats com a aparcament per no dificultar el treball de les màquines llevaneu, ja que moltes vegades vehicles mal estacionats o en doble fila compliquen la retirada de neu de la via pública».

L'altra recomanació té a veure amb els usos i costums del Pirineu, segons els quals tothom es neteja el portal i la vorera sense esperar que ho faci l'administració. L'Ajuntament ho ha demanat als veïns així com treure els perillosos caramells de gel de les teulades.