La neu obliga a circular amb cadenes pel túnel del Cadí

La neu que cau aquest dilluns a la Cerdanya i el Berguedà està dificultant la circulació i es demana màxima precaució ja que el temporal pot seguir durant tot el dia. El servei català de trànsit ha anunciat que no es pot accedir al túnel del Cadí sense cadenes. A més, els vehicles de 3a categoria (més de 3.500 quilograms) hi tenen prohibica la circulació. La BV-4024, entre Bagà i Coll de Pal, es troba tallada per la neu.





