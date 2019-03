La Seu insta les famílies a fer la preinscripció per al pròxim curs

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha recordat a les famílies de la ciutat i la comarca que a partir d'aquest divendres ja es poden fer les preinscripcions per al pròxim curs escolar als centres docents, per la qual cosa cada escola ja ha organitzat les seves jornades de portes obertes. Els interessats a entrar en les escoles caldrà que presentin abans del 9 d'abril les sol·licituds d'admissió d'alumnes per poder cursar el segon cicle d'educació infantil, primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO) als centres docents tant públics com concertats. Per formalitzar la preinscripció, cal omplir la sol·licitud que es facilita en qualsevol centre docent de la ciutat: les escoles Pau Claris, Albert Vives, la Valira i Castell-Ciutat, així com els instituts Joan Brudieu i la Valira, i el col·legi La Salle, o a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de la Seu, situada a les mateixes dependències de l'Ajuntament. La preinscripció cal tramitar-la en el centre que es triï en primera opció, a la mateixa OME o des de la web del departament.