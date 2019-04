Un terratrèmol amb l'epicentre a l'Alt Urgell es fa sentir a tot Catalunya

Catalunya i la província d'Osca van percebre ahir a la tarda el ter-ratrèmol més potent que s'ha produït a terra catalana en aquest segle, amb una magnitud del 4,5 graus en l'escala de Richter, segons la Delegació del Govern espanyol a Catalunya.

Les estacions sísmiques de la Xarxa Nacional van detectar ahir, a les 17.29 h, un terratrèmol de magnitud 4,5 en l'escala Richter amb epicentre a la localitat de Ribera d'Urgellet i que va tenir rèpliques continuades a la zona i que per la seva intensitat es va sentir a 18 localitats de les quatre províncies catalanes, així com a la província d'Osca, segons va informar la Delegació del Govern. Per la seva banda, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va informar que el sisme va ser d'una magnitud inferior, 4,2, es va originar a les 17.35 hores i va situar la localització provisional de l'epicentre a l'Alt Urgell a 1 quilòmetre de profunditat.

Segons va informar Protecció Civil de la Generalitat, no hi havia constància de danys, però el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 40 trucades informant de la percepció del terratrèmol, la meitat des de l'àrea metropolitana de Barcelona. En només la primera hora, l'IGCL va rebre més de 300 enquestes de percepció del sisme, segons va informar Protecció Civil de la Generalitat. Arran del sisme de Ribera d'Urgellet, Protecció Civil ha activat el Pla d'Emergències Sísmiques de Catalunya, el Sismicat, en nivell de prealerta, cosa que implica avisos i informació sense mobilització de recursos.