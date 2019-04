La Seu programa formació per a joves durant les vacances de Setmana Santa

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell (OJAU) ha organitzat per les vacances de Pasqua una proposta dedicada al lleure que, sota el lema «Santa Setmana», engloba tres activitats adreçades als joves a partir de 16 anys.

La regidora de Joventut, Sílvia Iscla, ha explicat que «es tracta de tres tallers de tres serveis diferents que ofereix l'OJAU. Són una bona oportunitat per adquirir nous aprenentatges i ampliar el seu currículum». Així, del 15 al 18 d'abril es farà el curs de premonitor de lleure, que s'adreça a joves de 16 a 18 anys. Per al dilluns 15 d'abril hi ha programada la sessió informativa «Com viatjar amb pocs diners!» i per al dimarts un room escape sobre l'accés a la feina.