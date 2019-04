Ecologistes del Pirineu s'uneixen en un sol grup davant el projecte olímpic

Els grup ecologistes del Pirineu, que fins ara han fet cadascun la seva guerra dins de la seva comarca, s'han unit per fer un front comú, entre altres objectius, per vetllar perquè ni el nou ressorgiment del mercat immobiliari ni el projecte de candidatura de Jocs Olímpics per l'any 2030 suposin actuacions perjudicials per al medi ambient. La nova plataforma ecologista ha pres el nom de SOS Pirineu.

Aquest dilluns s'ha presentat la plataforma, formada per Salvem la Molina de la Cerdanya, Salvem Salau del Pallars Sobirà, Salvem Coll de Pal del Berguedà, Aturem el polígon de la carretera de Les Llosses del Ripollès, i Endavant-OSAN de l'Alt Urgell. La coordinadora ha nascut amb un doble objectiu: d'una banda, fer front comú a la lluita contra l'especulació a cada part del territori, i, de l'altra, portar al centre de debat amb els veïns del Pirineu el posicionament sobre la candidatura de Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030, ja que al seu entendre això encara no s'ha fet. Els representants de les entitats ecologistes han llegit un manifest i han avisat que tenen la voluntat de formar part de «totes les comissions possibles» de la candidatura olímpica. En aquest sentit, la presidenta de la plataforma i de Salvem la Molina, Núria Martí, ha argumentat que el repte de la nova entitat és «exercir un control» de tot el que es proposi fer l'administració al Pirineu en referència als Jocs Olímpics, i ha instat el Govern de la Generalitat a actuar amb total transparència. En aquesta mateixa línia, la plataforma ha proposat que es faci una consulta popular entre els veïns de les comarques del Pirineu per saber fins a quin punt estan d'acord o no a promoure i acollir un projecte esportiu d'aquesta magnitud amb la creació de noves infraestructures que comporta.

La nova coordinadora d'entitats ecologistes del Pirineu ha nascut amb la voluntat de «sumar esforços» a l'hora d'afrontar diverses problemàtiques locals que afecten la zona i, segons han anunciat també els seus representants aquest dilluns a la Seu d'Urgell, té previst dur a terme diferents xer-rades per propiciar un debat sobre la gestió que es fa d'aquest ter-ritori. El desig dels ecologistes és treure el projecte olímpic de l'estricta programació entre els polítics i les estacions d'esquí per portar-lo també a la resta d'estrats de la societat a través d'activitats arreu de les comarques. El projecte Pirineus-Barcelona planteja l'organització descentralitzada amb protagonisme per a la Cerdanya, l'Alt Urgell i la Val d'Aran,