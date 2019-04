El Govern aprova 1,6 milions per relligar camins històrics del Pirineu

El Govern de la Generalitat ha a provat l'execució del projecte impulsat per la Diputació de Lleida Camins tradicionals dels Pirineus, que té un pressupost previst d'1,6 milions d'euros provinents del programa europeu Feder.

El projecte comprèn les comarques de la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Solsonès, els dos Pallars, l'Alta Ribagorça, la Noguera i la Val d'Aran i té com a objectiu la creació d'una xarxa de senders que relligui els camins tradicionals que creuen el Pirineu lleidatà cap al nord, el sud, l'est i l'oest. Aquesta xarxa unificada de senders s'ha d'executar en els pròxims mesos i ha d'unir camins històrics que connecten les valls, com ara els camins ramaders o els de comunicació entre pobles.

El pla, de caire cultural i turístic, es proposa donar valor a aquests camins així com als recursos naturals i patrimonials que hi ha al llarg dels recorreguts. En aquest sentit, sota el propòsit de «conservació, protecció i foment del patrimoni natural i cultural», el projecte Camins Tradicionals del Pirineu ha de permetre recuperar i conservar elements històrics del paisatge de muntanya com ara els murs de pedra seca, les cabanes o els entorns naturals , alhora que ha de reimpulsar la promoció de l'activitat senderista entre les comarques per enfortir i fer créixer l'activitat econòmica al territori a través dels serveis turístics.



Fons europeus

L'aportació europea al projecte és de 803.000 euros. L'actuació parteix del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, que ha vehiculat el finançament europeu de fins a set projectes per a les comarques els últims quatre anys que han suposat un total en ajudes Feder de 10,7 milions d'euros i una inversió total en els projectes de 21,4 milions, segons han exposat fonts de la mateixa Diputació.