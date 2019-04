El Consell Comarcal de l'Alt Urgell aposta definitivament pel projecte de Museus a la carta

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha decidit donar continuïtat al projecte Museus a la carta, que es va posar en marxa per la Setmana Santa de 2018 a mode de prova pilot i que, des d'aleshores, ofereix visites guiades a sis equipaments etnogràfics de titularitat municipal que formen part de la Ruta dels Oficis d'Ahir. Més enllà de la xifra de visitants, s'ha valorat positivament la iniciativa perquè aquesta ha contribuït a posar aquests espais "a l'aparador públic", segons explica el tècnic de patrimoni cultural de l'ens comarcal alturgellenc, Carles Gascón. Des d'aquest any, el servei s'ha reformulat i es requereix formar un grup mínim de quatre persones per poder concertar la visita, que té un preu de dos euros.

El servei està disponible per visitar l'Antiga Farinera de Montferrer, el Pou de Gel d'Oliana i el d'Arfa, el Museu de Raiers de Coll de Nargó, el de la Vinya i el Vi de Muntanya de Pont de Bar i el de les Trementinaires de Tuixent. Deixant de banda les xifres d'aquest darrer, al qual també s'hi pot accedir sense guia i pagant una entrada de tres euros, en el darrer any l'han contractat més de mig miler de persones. Gascón ha destacat que l'objectiu és poder obrir i difondre el valor d'aquests equipaments, gestionats pels ajuntaments de les localitats on estan situats i que també són impulsors del projecte, juntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

El guiatge va a càrrec de Pilar Aláez, que diu que la visita pretén "instaurar el que hem sigut abans per no perdre el que som", sobretot a les noves generacions. En aquest sentit, assegura que les persones grans es senten més identificades i les de mitjana edat no hi estan tant vinculades. Per tal de millorar la seva experiència, des d'aquest 2019 s'ha decidit prestar el servei a grups d'un mínim de quatre persones, ja que quan es va començar a oferir es podia concertar individualment. A més, el preu ha passat d'un a dos euros per persona.

Gràcies a la visita guiada, segons Aláez, algunes persones han pogut resoldre dubtes com ara la funció que tenien els pous de gel o conèixer el pes que històricament tenia el sector de la vinya a la comarca. També han pogut admirar la maquinària que es conserva a l'Antiga Farinera de Montferrer, que funciona amb energia hidràulica, i conèixer quin era el procés d'elaboració d'aquest producte a principis del segle XX.