Els adolescents de la Seu se sumaran a la comissió municipal de festes

Aquesta setmana s'ha celebrat a la sala d'actes de l'ajuntament de la Seu d'Urgell l'última sessió plenària del Consell Municipal d'Adolescents (CMA) de l'actual curs. La trobada ha estat presidida per l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla, i la regidora de Joventut i Infància, Sílvia Iscla, que han escoltat les demandes dels joves pel que fa a la gestió pública.

Segons ha informat el mateix Ajuntament, en aquest ple de cloenda, els representants dels adolescents de la Seu han presentat les diverses propostes treballades al llarg del curs. En aquest sentit, com a acció significativa d'aquest any portada a terme pels nois i noies del CMA, el consistori ha destacat la creació d'un espai propi als plafons dels seus respectius centres educatius que ha servit per donar a conèixer aquest òrgan, poder fer arribar informació als seus companys i companyes i alhora rebre les seves demandes.

Els membres del CMA també han explicat en el ple que han treballat per organitzar una Festa Holi que tindrà lloc el 15 de juny, que es farà al pati del centre cívic l'Escorxador, i que servirà per celebrar el final del curs escolar. Una altra novetat que s'ha donat a conèixer en aquest últim ple és la incorporació de deu adolescents voluntaris per integrar-se a la comissió de festes. Això ha estat gràcies a la tasca informativa que han fet els membres del CMA -acompanyats de representants de la mateixa comissió de festes- als seus centres educatius, precisament, sobre l'existència d'aquesta comissió que organitza actes festius a la Seu.

Iscla ha agraït el treball en xarxa que hi ha darrere del CMA, format per tècniques municipals, famílies, docents i joves.