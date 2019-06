La Diputació de Girona atorga ajudes per al foment de l'esport a la Cerdanya

La Diputació de Girona ha anunciat que aquest any subvencionarà amb una partida de 2.009.066,6 euros la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines i que bona part d'aquest import es destinarà als municipis. Així, les ajudes es vehicularan per mitjà de quatre programes i s'adreçaran a ajuntaments, entitats esportives, consells esportius i centres educatius. De fet, aquest import no és el definitiu, ja que encara hi ha subprogrames pendents de resoldre i, per tant, la xifra final total serà més alta, segons han explicat des de l'òrgan provincial.

Entre les entitats i institucions beneficiàries n'hi ha de cerdanes: en la partida de l'esport d'alta competició es financen 16 entitats amb 260.000 euros, entre les quals hi ha el Club Gel Puigcerdà. També, en la partida de suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport, la Cerdanya rebrà una ajuda de 6.000 euros, els quals serviran per pagar l'organització de proves com els Jocs Emporion, que aquest mes de maig s'han celebrat a diversos municipis del Ripollès, la Garrotxa i la mateixa Cerdanya. La partida general per a aquest esdeveniment, que ha suposat la participació de 4.000 esportistes, és de 220.000 euros.