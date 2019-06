La Cerdanya fixa en 200 els participants al Happy Walking

El Patronat de Turisme de la Cerdanya ha xifrat en 200 les persones que han participat aquest any en el Cerdanya Happy Walking, el festival de senderisme que té com a objectiu promoure la vall com un destí per a les excursions a la natura. Segons han remarcat els responsables del Patronat, «la quarta edició d'aquest festival, el consolida, com un dels referents al Pirineu i cita tradicional pels amants del senderisme a la Cerdanya». En aquesta línia, l'ens comarcal ha fet un balanç molt positiu de la participació, «especialment perquè hi ha hagut bastantes persones que han fet estada de 4 o 2 dies per a assistir al festival». Segons l'estadística del mateix Patronat, la majoria de participants han vingut aquest any de Barcelona i la seva àrea metropolitana i, tal com han remarcat els tècnics de turisme, «han posat una nota molt alta que serà difícil de superar en les següents edicions».

Les caminades, celebrades durant entre els dies 6 i 9 de juny, han inclòs un tast de productes locals. Igualment, dues de les excursions s'han complementat amb actuacions de música tradicional o dansa contemporània.