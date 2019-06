Turisme de Lleida completa la promoció via instagramers

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida va tancar diumenge el programa de promoció del Pirineu a través d'experts instagramers. Aquest cop el reclam ha estat el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb accés per la localitat d'Espot.

Els instagramers han pres part en una proposta turística per practicar senderisme amb una ruta guiada que discorre per l'entorn del refugi Josep M. Blanc i l'estany de Lladres. Segons ha explicat el mateix Patronat, la trobada ha aplegat una quarantena d'Igers, nom que reben els usuaris de l'aplicació per a mòbil Instagram, procedents de diferents indrets de Catalunya, la majoria de les comarques de Barcelona i Girona.

Aquesta nova trobada d'instagramers ha tancat un cicle de tres sortides programades pel Patronat de Turisme per a aquesta primavera del 2019 per promocionar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i els dos parcs naturals de la demarcació de Lleida, el de l'Alt Pirineu i el del Cadí-Moixeró, a les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell.

Amb aquestes actuacions el Patronat ha volgut contribuir a donar a conèixer municipis, esdeveniments singulars, productes gastronòmics i espais naturals del Pirineu.