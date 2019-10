La Cerdanya insta el TSJC a alliberar els Mossos de la vigilància judicial

Tal com han fet altres institucions, el Consell Comarcal de la Cerdanya ha aprovat la moció que insta el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a revocar l'ordre de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra, la qual debilita el cos obligant-lo a destinar efectius a aquesta tasca i, per tant, minvant els destinats a la seguretat ciutadana i altres operacions. El Consell cerdà ha aprovat un text en què es demana que els agents es destinin a «allò que és essencial del servei públic» com ara la prevenció i la seguretat ciutadana.