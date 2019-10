Rosa Fàbrega presideix el femení Consell d'Alcaldesses de l'Alt Urgell

El Consell d'Alcaldesses de l'Alt Urgell ha quedat oficialment constituït amb la presidència de l'alcaldessa de les Valls d'Aguilar, Rosa Fàbrega, la qual ha recollit la cessió del càrrec de part del president del Consell Comarcal, Miquel Sala, d'acord amb la seva potestat legal de fer-ho. En el seu primer parlament, Fàbrega ha instat els alcaldes i alcaldesses, que en són deu i formen majoria de gènere, a treballar perquè «tenim davant nostre molts reptes a què hem de fer front, entre els quals el despoblament és un dels més seriosos; però alhora hem de donar a conèixer que tenim un territori magnífic en el qual hem de continuar creant oportunitats per atraure i retenir talent i així convertir-lo en un lloc on valgui la pena de viure-hi». En aquest sentit, la presidenta de les alcaldesses ha remarcat que el programa «Un país viu» és una «gran oportunitat que té la comarca, just ara que comença un nou mandat municipal, per definir les prioritats».