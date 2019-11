Puigcerdà referma el compromís de retenir i renovar l'oficina del DARP

L'Ajuntament de Puigcerdà no vol de cap manera perdre la seu de l'oficina comarcal del departament d'Agricultra. L'alcalde de la capital cerdana, Albert Piñeira, ha refermat el compromís del seu equip de govern d'adequar l'edifici abandonat del Centre d'Acollida Turística (CAT) i ha recordat que l'Ajuntament té un conveni signat amb el mateix departament justament per ubicar-hi l'oficina.

Aquesta nova declaració d'intencions arriba després que personal del departament hagi visitat l'edifici del parc natural Cadí-Moixeró de Talló, a Bellver, pel retard que acumula l'adaptació de l'antic CAT de Puigcerdà, i ara estudiarà la possibilitat de traslladar-hi l'oficina comarcal.

Piñeira s'ha mostrat contundent i ha afirmat que la seu de l'oficina comarcal del DARP es quedarà a Puigcerdà. En aquest sentit, ha argumentat que «el projecte de traslladar el DARP a l'edifici del CAT es manté i no tan sols tenim sol·licitada una reunió amb Agricultura sinó que també he parlat recentment amb gent del mateix departament i per tant és un element que volem desencallar en breu per fer efectives les obres que calgui i fer el trasllat a les noves dependències».

L'alcalde ha recordat que l'actual seu del departament no compleix els estàndards que requereixen una oficina de treball i atenció al públic de l'administració, tant per les condicions laborals com l'accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Puigcerdà va segregar la parcel·la del CAT amb la finalitat de cedir-la a Agricultura el mes d'octubre del 2017 i amb l'objectiu d'obrir-hi la nova oficina el 2018. No ha estat possible per a aquest diari contactar amb portaveus del departament.