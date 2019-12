L'estat ambiental de la Seu d'Urgell, a prop del «notable»

L'estat ambiental de la Seu d'Urgell assoleix, segons l'evolució que han experimentat una quinzena de bioindicadors, una nota de "bé alt" i que s'aproxima al "notable". Així es desprèn de les dades de seguiment obtingudes a partir de la diversitat d'espècies de papallones, ocells comuns, moixons de riu o amfibis, entre d'altres, que s'han localitzat a la ciutat en els darrers deu anys. L'estudi no només pretén fer una diagnosi del moment actual, sinó que un dels seus objectius és el de promoure accions per millorar la biodiversitat d'aquest entorn. A més, la intenció és la de continuar duent a terme aquest treball de camp per tal que, en un futur, se'n puguin extreure noves conclusions.

L'autor de l'estudi sobre l'estat ambiental de la Seu d'Urgell, Jordi Dalmau, de l'empresa Aubèrria, diu que tot i que la puntuació obtinguda és positiva, hi ha alguns "semàfors vermells" que cal atendre. En aquest sentit, cita la tendència negativa, tant a la capital alturgellenca com al conjunt de Catalunya, respecte a la proliferació d'espècies associades al medi agrícola, tal com detecten els rapinyaires nocturns o altres tipus d'ocells. Això és degut a un ús més intensiu d'aquest tipus de sòl on, entre d'altres, es prescindeix de bases de reg, un dels hàbitats habituals dels amfibis.

Dalmau també destaca la gran riquesa d'espècies de papallona diürna que hi ha a la ciutat, unes 70 de diferents. Així, tot i que la xifra potencial arriba fins a les 90, se supera la mitjana catalana, que és d'unes 60, segons les dades obtingudes a partir de les 156 estacions que hi ha arreu del país. La situació geogràfica, els baixos nivells de contaminació i la barreja d'espais oberts amb d'altres de bosc són alguns dels elements que n'afavoreixen la seva presència, segons l'autor de l'estudi.

La tasca de seguiment, que es duu a terme des de l'any 2008, és fruit d'un projecte coordinat pel consistori de la capital alturgellenca i emmarcat dins del programa Agenda 21. Concretament, es té en compte l'evolució d'espècies de papallones, ocells comuns, moixons de riu, amfibis, orenetes, milans reials, mussols, llúdrigues, insectes de riu, corriols i xivitones, a més de boscos de ribera i altres tipus de flora com l'om siberià, el seneci del cap i la budleia. Finalment, també s'ha tingut en compte l'impacte de les línies elèctriques que hi passen per la zona.

La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs, per la seva banda, ha valorat positivament l'estat ambiental de la ciutat. A més, ha explicat que l'estudi els serveix per continuar impulsant algunes actuacions, com ara l'extracció de l'om siberià d'un tram del riu Segre comprés entre la capital alturgellenca i el terme municipal d'Alàs i Cerc o l'inventari de línies elèctriques perilloses, el qual ha permès que se n'arreglessin una setantena en els darrers deu anys.