Els quatre parcs naturals de Catalunya, França i Andorra comencen a treballar conjuntament

Els quatre parcs naturals de Catalunya, França i Andorra que intergren el Parc Pirinenc de les Tres Nacions s'han posat d'acord en desenvolupar un espai web comú i una aplicació per a tèlèfons mòbils i tauletes amb la informació conjunta d'aquests espais. Aquest dijous, una seixantena de representants dels quatre parcs, així com d'empreses turístiques, entitats i institucions d'aquests territoris, han participat en el primer taller per a treballar en el disseny del full de ruta que haurà de guiar aquest espai transfronterer que ha tingut lloc a La Seu d'Urgell.

Per part de Catalunya hi han participat prop d'una vintena de persones, tant del Parc Natural de l'Alt Pirineu, com d'entitats públiques i privades de sectors diversos vinculats al turisme, l'agricultura, la ramaderia i la conservació de la natura dins d'aquest àmbit. D'Andorra, hi han assistit una quinzena de persones, del Parc Natural de la vall de Sorteny, i del Parc Natural de les Valls del Comapedrosa (ambdós andorrans), i del seu teixit empresarial i institucional, i gairebé una trentena de persones vinculades al Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises (França).

El Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP), a la Seu d'Urgell, ha acollit la trobada, que ha servit per consensuar les accions a dur a terme en els propers anys per convertir el Parc Pirineu de les Tres Nacions en espai natural transfronterer de referència internacional. El taller participatiu té per objectiu avançar en el pla d'acció per a desplegar el futur parc transfronterer al voltant de 4 àmbits de treball: Agricultura, ramaderia i productes locals; biodiversitat; turisme, senderisme i refugis; i governança

De la quarentena d'accions per als propers 4 anys, a part del web i l'aplicació, també destaquen la realització d'un Inventariar dels hàbitats i espècies a conservar dins del parc transfronterer, crear un consell científic que permeti col·laborar els grups universitaris que treballen als parcs naturals, preparar les bases d'un nou projecte Poctefa, promoure els productes locals a fires dins del parc transfronterer, així com a grans ciutats, i establir mecàniques d'intercanvi per a escolars, famílies i professionals entre els parcs integrants.

Durant el taller, també s'ha presentat l'esborrany del primer plànol guia del Parc Pirinenc de les Tres Nacions, per tancar definitivament el seu disseny de manera consensuada.

El Parc Pirinenc de les Tres Nacions va néixer fa poc més d'un any, amb la signatura d'un conveni entre Catalunya, Andorra i França, per crear una marca d'identitat comuna per a la promoció turística i l'impuls d'accions conjuntes en un espai natural que suma més de 428.700 hectàrees i 158 municipis, 15 de catalans, dos d'andorrans i 141 de francesos.