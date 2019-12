Satisfacció a Masella i La Molina per l'afluència durant el pont

Les estacions d'esquí La Molina i Masella han gaudit del pont de la Puríssima però amb una diferència respecte al Port del Comte, la quantitat de neu. Les dues estacions de la Cerdanya van rebre una forta nevada aquesta setmana que els ha permès encarar el pont amb gairebé totes les pistes disponibles.



Pel que fa a La Molina, ha obert més del 80% de l'estació amb els remuntadors gairebé al 100%, n'ha obert 15 de 16. A més ho han fet amb bones condicions d'esquí, amb una acumulació d'entre 20 i 60 centímetres de neu pols i bon temps. A més, fonts de l'estació asseguren que enguany hi ha hagut una molt bona afluència per a aquest pont en espera de la jornada d'avui.



La Molina va obrir definitivament el cap de setmana passat després que el cap de setmana del 16 i 17 de novembre fes un tastet de neu i el del 23 i 24 també oferís algunes pistes als amants de la neu. Com a novetats, va estrenar el nou telecadira El Llac aquest divendres, i el cap de setmana anterior també va estrenar el segon tram del telecadira Cadí-Moixeró amb arribada al refugi Niu de l'Àliga. El nou equipament facilita molt l'accés al domini conjunt de La Molina-Masella i fa la funció de porta d'entrada al Cadí-Moixeró.



D'altra banda, Masella és l'estació dels Pirineus que més d'hora va obrir, va engegar temporada el 13 de novembre. Pel que fa al pont, Masella ha pogut encarar-lo amb 58 quilòmetres dels 74 que té i, per tant, en fa un balanç molt positiu tant per afluència com per condicions d'esquí, afavorida per la nevada de dijous passat a la muntanya.



L'estació assegura que divendres va reunir 8.000 esquiadors, ahir més de 9.000 i calculen que amb els d'avui arribaran als 20.000 usuaris en els tres dies del pont de la Puríssima.



Enguany Masella presenta dues novetats importants. L'estació ha fet una inversió estratègica en producció de neu mitjançant la instal·lació de canons, a més de comprar una nova màquina trepitjaneu per millorar l'estat de les pistes. L'estació també ha obert un canal de comunicació, Masella Televisió, on regularment penja continguts relacionats amb l'estació i on cada dijous publica la previsió de neu del cap de setmana.