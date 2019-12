Puigcerdà amplia la flota de vehicles per millorar la retirada de neu del nucli antic

L'Ajuntament de Puigcerdà ha ampliat la flota de vehicles municipals i la maquinària específica per a la retirada de neu dels car-rers per assolir un nivell més òptim en la neteja de l'espai públic després de les nevades. La neteja de la neu i l'eliminació de les plaques de gel és un dels grans maldecaps dels veïns a l'hivern, i sovint originen queixes.

El consistori ha adquirit un vehicle tipus pick up model Nissan Navara així com una fulla llevaneu Meyer model Drive pro 6.8 STD OP SYS i un distribuïdor de potassa Meyer model Elite 4 B&S, que es poden acoblar al Nissan Navara. Segons han explicat des de l'equip de govern, gràcies a aquest nou vehicle i equipament, l'Ajuntament podrà realitzar les tasques de retirada i neteja de la neu amb més rapidesa i efectivitat, i les dimensions del vehicle permetran un accés més fàcil als diferents vials i carrers del municipi, especialment als estrets del nucli antic. A partir d'un acord amb l'Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català pel Desenvolupament, Puigcerdà ha aconseguit un descompte de 6.600 euros que ha deixat el preu final del vehicle en 21.500 euros. Per la seva banda, el cost de la fulla llevaneu Meyer i del distribuïdor de potassa és de 17.317,52 euros, IVA inclòs. En aquest cas, la fulla i el distribuïdor s'han finançat gràcies al capítol d'inversions de la subvenció d'actuacions municipals per a nevades de la Diputació de Girona de la convocatòria del 2019. Així, la inversió per a la millora de la retirada de neu ha estat d'uns 39.000 euros.

En aquesta línia, a principi d'aquest any l'Ajuntament va adquirir un vehicle tot terreny M350H, també de dimensions reduïdes, d'ús exclusiu per a la retirada de la neu i el repartiment de la potassa, amb una capacitat de càrrega de 3.500 quilos i un motor de 75KW TDI de baixa emissió amb set connexions hidràuliques, segons ha explicat el mateix consistori.