Bellver organitza un Parc de Nadal al poliesportiu amb tallers i espectacles

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha anunciat l'organització d'un Parc de Nadal que durant els dies 2, 3 i 4 de gener farcirà les tardes d'activitats infantils i juvenils.

El parc es portarà a terme al poliesportiu municipal de les 5 de la tarda a les 8 del vespre tots tres dies i tindrà activitats com ara contacontes, tallers de jocs gegants, maquillatge, treballs manuals i cuina.

Igualment, el Parc de Nadal esdevindrà l'escenari per a actes propis de les festes com ara la rebuda del patge reial, el dia 3 a partir de les 7 de la tarda, que recollirà les cartes dels infants per als Reis d'Orient. El dia 4 el poliesportiu rebrà la visita de la companyia de circ Improvisto's Krusty Show, que oferirà el seu espectacle de malabars.

En paral·lel, el parc també tindrà durant tots tres dies jocs inflables per als més petits, així com un servei de bar i creperia.