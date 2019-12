Els alumnes de la Valira creen una app que mesura la petjada mediambiental

Els alumnes de tercer d'ESO de l'institut la Valira de la Seu d'Urgell han presentat l'aplicació per a dispositius mòbils Climometer, que ha estat dissenyada i creada com a projecte interdisciplinari per part dels alumnes. Segons han explicat els alumnes, el repte que tenien era «crear una aplicació amb la plataforma App inventor per poder donar a conèixer el problema mediambiental que està vivint el nostre poble, la nostra comarca, el nostre país i el nostre planeta en general».

Així, l'app dona consells per millorar personalment el consum i el tracte amb el medi ambient a partir de la valoració sobre la gestió dels residus i l'actitud davant del medi ambient de cada usuari. Igualment, l'aplicació ofereix eco-idees, trucs i consells per millorar en la petjada ecològica de cada usuari. Per a la realització de l'app, els alumnes s'han organtizat en treball cooperatiu amb diversos grups. Climometer ja es pot comprar a Play Store.