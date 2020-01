La neu permet sumar l'esquí nòrdic a l'alpí en el millor cap de setmana

El temporal que ha deixat gruixos superiors al metre de neu a les cotes altes del Pirineu permetrà al sector de l'esquí nòrdic sumar-se a la dinàmica de bonança de l'esquí alpí més massiu i oferir el millor cap de setmana de l'actual temporada. Aquest impuls a la campanya obre unes noves expectatives de dinamització econòmica no tan sols per a les estacions sinó que també per als seus entorns.

Els gestors de les estacions i els responsables municipals treballen les últimes hores per condicionar els circuits d'esquí i raquetes així com els accessos per car-retera per acollir els aficionats, que en aquesta temporada han batut xifres de rècord en abonaments. Els últims dos dies els operaris han hagut de retirar nombrosos arbres caiguts sobre les carreteres que condueixen a les estacions i en algunes ho han hagut de fer amb talls d'electricitat persistents, com en el cas de Tuixent-la Vansa. Amb tot, els aficionats podran acudir a les estacions nòrdiques i els clubs d'esquí de fons locals, que en les últimes setmanes s'havien hagut d'entrenar a l'Alta Cerdanya i el Capcir, ja han anunciat que aquest cap de setmana no s'hauran de desplaçar. Així, les estacions cerdanes de Guils-Fontanera, Lles i Aransa, així com les alt-urgellenques de Sant Joan de l'Erm esperen oferir avui unes instal·lacions amb els circuits traçats d'esquí nòrdic i raquetes a ple rendiment.

Si bé les pluges posteriors han perjudicat alguna zona, les pistes han aconseguit superar el temporal amb bons gruixos, que són superiors al metre als itineraris alts dels camps de neu.



Molina, Masella i Port del Comte

Pel que fa a l'esquí alpí, les estacions de la Molina i Masella han passat de gestionar la neu i el gel que els quedava en les últimes setmanes a gestionar l'abundància. Les excavadores i màquines de trepitjar la neu han hagut de fer mans i mànigues per condicionar les pistes i acumular congestes a les zones boscoses. La Molina treballa amb gruixos d'entre 80 centímetres i 1,80 metres de neu pols, mentre que Masella ofereix un escenari també somiat pels seus gestors amb gruixos d'entre els 1,6 metres de Pla de Masella fins als 1,8 de la Tosa.

Pel que fa a l'estació solsonina de Port del Comte, també ofereix un cap de setmana de rècords amb gruixos d'entre 90 cm i 1,5 metres i 25 pistes.