Bolvir habilita dos habitatges socials a l'edifici buit de l'antic ajuntament

L'Ajuntament de Bolvir ha habilitat dos habitatges socials a l'edifici de l'antiga casa consistorial, que va quedar buit l'any 2017 quan es va traslladar a la masia de Cal Fanxico. L'objectiu del projecte és poder oferir habitatges a preu protegit al centre del poble i, en cas que estiguin buits, poder oferir-los a famílies que es trobin en situacions d'emergència.

Tant és així que un dels pisos ja l'ocupa des de fa unes setmanes un fill del poble a qui recentment se li va cremar el pis a Puigcerdà. Davant aquesta emergència, el consistori li va cedir l'habitatge per tal que el pogués ocupar amb la seva família. Ara l'equip de govern està en via d'executar un projecte de reformes per condicionar el segon pis com a nou habitatge social. Segons ha explicat l'alcalde, Isidre Chia, les obres consistiran en la redistribució dels espais interiors amb la retirada d'algunes parets i l'adequació de les noves habitacions com a estances domèstiques.

Per pagar l'actuació, l'Ajuntament té una subvenció de 10.000 euros i un pressupost global de 30.000 euros, que també serviran per fer algunes reformes a l'habitatge del primer pis. Els treballs d'aquest primer habitatge inclouran la instal·lació d'un aïllament tèrmic per evitar que l'escalfor del forn de pa municipal, que ara ha estat novament cedit en contracte públic, afecti l'habitatge. El consistori preveu que les obres de reforma del segon habitatge puguin estar enlletides en un termini de dos mesos, després del qual es posarà a licitació pública perquè el pugui habitar una família del poble durant el segon semestre de l'any. L'habitatge té tres habitacions.