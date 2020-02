Establiments i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell acorden flexibilitzar l'ordenança de rètols

La Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell (UBSU), l'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell (AEAU) i l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell (AHAU) han acordat amb l'ajuntament de la capital alturgellenca modificar l'ordenança municipal sobre rètols i publicitat. L'objectiu ha estat el de flexibilitzar aquesta normativa, aprovada al juliol de 2018, i evitar així que més d'un 80% dels locals de la ciutat haguessin de canviar els seus cartells. Un cop acceptades la majoria d'al·legacions que han presentat totes tres entitats, la xifra de negocis que s'haurà d'adaptar serà residual i, a més, ho podran fer en un termini de deu anys. Des del consistori preveuen aprovar el nou text en el pròxim ple del mes de març.

Des de les associacions que aglutinen el sector comercial, hoteler i empresarial de la Seu d'Urgell i del conjunt de la comarca han mostrat la seva satisfacció amb els canvis que s'incorporaran a l'ordenança, alguns dels quals passen per permetre instal·lar cartells verticals o inclinats, mantenir l'ús de banderoles i tendals o ser més flexibles en l'orientació de les llums. Aquesta modificació també aixeca part de les restriccions que s'havien establert a la zona del polígon industrial, com ara la limitació de les mides i del nombre de rètols.

La tresorera de l'AEAU, Emma Sanvisens, ha explicat que el nou equip de govern, format per JxCat i ERC, ha acceptat gairebé totes les al·legacions que havien presentat i ha detallat que, de tot plegat, se n'ha pogut parlar en el marc d'una taula intersectorial. A més, ha afegit que el que demanaven era poder disposar d'un ventall més ampli de possibilitats a l'hora de decidir sobre els rètols del seu negoci, sense deixar de banda la necessitat de comptar amb una regulació que en fixi els requisits que aquests han de complir.

Per la seva banda, la secretària de l'UBSU, Rosa Ginesta, ha afirmat que l'anterior normativa implicava fer algun canvi a més d'un 80% dels locals de la ciutat, encara que en molts casos fos per "petites coses". En aquest sentit, ha assegurat que els pocs establiments que s'hauran d'adaptar tindran un període de deu anys per fer-ho, quan inicialment només se'n preveia un i posteriorment es va aconseguir allargar aquest marge a cinc anys.