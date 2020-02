L'excavació de les galeries d'evacuació del túnel de Tresponts, a la C-14, estarà enllestida aquesta primavera

L'excavació de les dues galeries d'emergència del túnel de Tresponts, treballs que formen part de la millora integral de la carretera C-14 entre Organyà (Alt Urgell) i la cruïlla d'accés al nucli de Montan de Tost, estarà completada aquesta primavera. Així ho ha dit aquest dimarts el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que ha visitat les obres i ha pogut comprovar que s'ha enllestit la que queda més a prop de la boca sud, de 427 metres de llargada. Pel que fa a la mobilitat a la C-13 entre Rialp i Llavorsí (Pallars Sobirà), on des del 29 de desembre s'hi dona pas alternatiu en un tram on es va produir una esllavissada, Gavín calcula que abans de Setmana Santa s'haurà recuperat la circulació pels dos carrils de la via.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha assegurat que s'estan complint els terminis previstos per executar les obres del túnel de Tresponts i que aquest estarà operatiu a finals d'aquest any. En aquest sentit, ha explicat que un cop excavades les dos galeries d'evacuació, aquesta primavera, es podrà retirar part de la maquinària més pesada que s'ha utilitzat per dur a terme aquestes tasques. D'aquesta manera, ha descartat que la renúncia de l'empresa que s'encarregava de les voladures, fet que va obligar a buscar-ne una altra per acabar els treballs, hagi suposat cap alteració del calendari inicial.

Pel que fa a la galeria principal, Gavín ha detallat que s'estan acabant les rases per on s'instal·laran les canonades que faran la funció d'evacuació d'aigües i que també s'ha recobert amb aïllant la part superior. Aquests darrers treballs també s'han dut a terme al túnel preexistent, que s'ha ampliat i on pràcticament només queda enllestir l'enllumenat i asfaltar. Finalment, ha recordat que la millora de la C-14 en aquest punt, que ha comportat una inversió de 35,4 milions d'euros, suposarà passar d'una calçada de set a deu metres d'ample i guanyar en seguretat i comoditat, ja que la via actual és estreta i sinuosa en aquest tram.

Sobre la reobertura dels dos carrils de la C-13 al punt on el 27 de desembre es va produir una esllavissada que va obligar a tallar la via durant pràcticament dos dies, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat ha dit que espera que el pas alternatiu no s'allargui més enllà de Setmana Santa. A més, ha explicat que un cop restablerta la circulació en aquesta zona, el més important "és que el projecte es finalitzi amb el màxim nivell de seguretat i aplicant la millor solució tècnica" per tal de poder garantir que cap despreniment de roques torna a afectar la calçada.

Finalment, Gavín també ha situat a la primavera la finalització de l'anàlisi de la documentació del projecte que es va fer al seu dia per remodelar el port de Comiols, així com els estudis de les diferents alternatives de comunicació terrestre entre els dos Pallars i la Val d'Aran amb Barcelona, com ara la construcció d'un túnel a Vilanova de Meià (Noguera). A més, ha afegit que un cop assolida aquesta fase, es compartiran les conclusions amb els interlocutors més importants del territori per tal de poder prendre una decisió el més ràpid possible.