Font lamenta el tall del subministrament elèctric en un dissabte d'esquí

En una visita a la Molina, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, va lamentar el tall en el subministrament elèctric que va afectar l'estació i també Masella el mes passat.

Font ha advertit la companyia elèctrica que, «si s'han de fer proves, s'han de fer, però el que cal és avisar, perquè vam tenir la sort que tot va funcionar com havia de funcionar i vam poder treure la gent dels telecadires, però hi va haver gent que hi va estar quaranta i cinquanta minuts A les nostres taquilles hi va haver gent que va estar molt agressiva amb el personal, i és humà, però si ens haguessin dit que tancarien a les 11, els hauriem pogut dir que la prova la fessin a les 8 del matí o a les 5 de la tarda, o nosaltres hauríem tancat, però així, el perjudici de la imatge ens l'emportem nosaltres».

Font també va remarcar que la relació amb Masella «cada dia és millor» i va emfatitzar que actualment les dues estacions comparteixen estratègia tant localment com internacionalment per portar esquiadors a la Cerdanya.