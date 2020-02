Peusa s'avança en la compensació dels excedents d'autoconsum elèctric

arxiu particular

La companyia elèctrica alt-urgellenca Peusa ha anunciat un avançament en la compensació dels excedents d'autoconsum. La companyia ha explicat que «els nostres clients gaudeixen des d'aquest mes de febrer de la compensació d'excedents d'autoconsum amb 5 cèntims per kWh, una mesura que serà obligatòria a partir de l'1 de març del 2020 per a totes les comercialitzadores». Segons ha avançat Peusa, «la compensació s'aplica a l'energia extra que generen les plaques solars d'autoconsum, tant als nostres clients particulars com a petites i mitjanes empreses i a indústries».

La compensació busca «incentivar la instal·lació de plaques solars d'autoconsum, gràcies al fet que es garanteix un descompte que es mostra de manera clara a la factura periòdica». Peusa produeix, distribueix i comercialitza energia «100% renovable des de fa gairebé un segle» i ha instal·lat els primers punts de recàrrega de vehicles al Pirineu.