El cinquè Festival del Joc del Pirineu incorpora la música

La presentació per part de l'Ajuntament de la Seu del Festival del Joc aj seu

L'Ajuntament de la Seu ha anunciat la celebració, entre els dies 6 i 8 de març, d'una cinquena edició del Festival del Joc del Pirineu que incorporarà la música com a eix principal.

Així, la unió entre joc i música es visualitzarà en cinc activitats estructurals, entre les quals la inauguració, que serà musicada, i altres com ara el que es farà a la plaça Patalín el dissabte, consistent en un cercle musical, utilitzant percussió, i dirigit Music Training Lab. El Festival es desenvoluparà en diferents espais, la sala Sant Domènec, l'Espai Ermengol, la sala d'exposicions La Cuina' la sala la Immaculada, la plaça Patalín, l'Hotel el Castell de Ciutat i la Biblioteca Sant Agustí, així com la plaça dels Oms, la sala d'actes de l'ajuntament i quatre establiments de l'hostaleria: els restaurants Miscel·la, Paisatges i Pifarré i l'Hotel Nice.

Igualment, per tercer any es farà el concurs d'aparadors enredats, una iniciativa conjunta de la Seu Comercial, l'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell i l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell per fer del festival un projecte de ciutat, segons el mateix Ajuntament.