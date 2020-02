El Patronat de Turisme de Lleida dedicarà el 2020 a promoure els destins esportius

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha anunciat que durant aquest 2020 portarà a terme un programa especial de foment del turisme vinculat a l'esport. Així, el pla d'activitats per a aquest any inclou accions destinades a promocionar el turisme esportiu amb motiu de la declaració per part de l'Agència Catalana de Turisme del 2020 com l'any del Turisme Esportiu, segons han argumentat els portaveus del mateix patronat.

Igualment, aquest 2020, l'ens també treballarà per al desplegament del Pla Estratègic de Turisme de la demarcació de Lleida, elaborat amb la col·laboració del sector turístic públic i privat del territori. El Pla d'Accions que el Patronat de Turisme té previst desenvolupar per a aquest 2020 inclou més de dues-centes accions, entre les pròpies i les que es duen a terme conjuntament amb l'Agència Catalana de Turisme-ACT i la Marca Pirineus per promoure els productes de natura, turisme actiu, gastronomia, cultura i enoturisme.