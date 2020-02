El Festival del Joc oferirà tres espais singulars de la Seu per fer-hi partides

La cinquena edició del Festival del Joc del Pirineu, que se celebrarà el cap de setmana que ve a la Seu, oferirà la possibilitat de celebrar partides de manera privada en espais singulars de la ciutat. Sota el lema «Tu hi poses el joc, nosaltres et cedim l'espai», l'organització posarà a disposició del públic tres espai singulars, com són la cripta de l'antiga església del col·legi Lestonnac, és a dir les Monges; el cor de l'actual sala la Immaculada; i el soterrani de l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Per poder gaudir d'una partida privada cal fer una reserva de manera anticipada fins al 5 de març.