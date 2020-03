Una Festa del Trinxat que rejoveneix als 25 anys

Puigcerdà va viure dissabte al vespre una de les seves nits més especials, una Festa del Trinxat que en els últims anys ha sabut reimpulsar-se com una celebració per a tots els públics. La 25a edició de la nit del Trinxat, que va tornar a omplir amb més de 900 comensals el poliesportiu municipal, ha deixat palès que la recepta per a aquesta recuperació ha estat, justament, haver sabut atreure tots els públics que poden confluir un cap de setmana a la capital cerdana.

Després d'uns anys en què la festa va anar perdent públic fins a acostar-se als cinc-cents plats servits, des del 2014 l'Ajuntament li ha volgut donar un nou aire popular. Així ha estat com la festa, que s'havia anat convertint en una cita amb aires de distinció, ha guanyat en disbauxa i en un ambient més obert. Actualment es retroben a la nit del Trinxat grups d'amics de Puigcerdà i de la resta de la Cerdanya, famílies senceres que comparteixen sopar amb altres famílies, entitats locals, delegacions locals de pobles de l'Alta Cerdanya, d'Andorra i l'Alt Urgell, segons residents que han convertit la festa en una trobada anual amb els veïns que veuen esporàdicament i, també, moltes de les autoritats de la vall. Tant és així que a la nit del Trinxat s'hi sent parlar català oriental i occidental, castellà i francès.

Han fet possible aquest rejoveniment de la festa la congelació del preu del tiquet, que s'ha mantingut en els 27,50 euros, i la programació d'activitats i espectacles durant la gala, la qual es tanca amb un ball. Un altre dels factors que ha contribuït a crear aquest nou ambient ha estat la voluntat de l'Ajuntament de despolititzar la festa i centrar-ne la promoció en el factor gastronòmic. Així, en aquesta 25a edició, la Festa del Trinxat ha redoblat aquest factor presentant als comensals un menú amb plats que han format part del sopar al llarg d'aquest quart de segle, com ara les taules de formatges i embotits locals, la xatonada, el caneló de tiró amb peres, el trinxat com a plat estrella, el llom de bacallà amb cremós d'espinacs, camagrocs i fruits secs i, per tancar la taula, un pastís d'aniversari especial.

La festa l'organitza l'Ajuntament i el Patronat Municipal de Turisme, amb la col·laboració de 21 restaurants de la comarca i de l'associació Cuina Pirinenca de Cerdanya i la participació de pastissers, cambrers, voluntaris, proveïdors i establiments de Puigcerdà i de la resta de la Cerdanya.