Veïns de la Seu convoquen la segona recollida de burilles dels carrers

La Seu d'Urgell viurà el pròxim dimecres dia 11 de març la segona edició de la Recollida de burilles del terra dels carrers. L'acció, que es farà sota el lema «Tot allò que entra a les clavegueres pot acabar al mar» té com a finalitat netejar la ciutat de puntes de cigarretes. L'acció s'iniciarà a les cinc de la tarda des de la font del passeig Joan Brudieu. Els impulsors de la campanya han fet una crida a la participació de voluntaris per poder realitzar-la amb la finalitat «d'aconseguir tenir una ciutat més neta i alhora conscienciar del risc de contaminació que comporta per al medi ambient llençar cigarretes a terra». Per la seva banda, la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet i l'Ajuntament de la Seu han recordat a les persones fumadores que les papereres disposen d'apagadors de burilles En la primera edició, amb 15 voluntaris, es van recollir 7.500 burilles en una hora de feina.