Les escoles de la Seu programen jornades de portes obertes per a noves famílies

Les escoles de la Seu han programat les jornades de portes obertes abans que s'iniciï el període de preinscripció de segon cicle d'educació infantil, primària i ESO per al nou curs escolar 2020-2021.

Així, l'escola Albert Vives ha organitzat per al dissabte 21 de març la seva jornada, d11 del matí a 1 del migdia, amb una xerrada i la visita. Igualment, també es podrà visitar l'escola en horari escolar trucant i concertant visita. Pel que fa a l'escola Pau Claris, se celebrarà dissabte que ve, 14 de març, de 10 del matí a 1 del migdia.

La Salle ha programat la jornada d'escola oberta per al divendres 27 de març, per a totes les edats, de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda i el dissabte 21 de març farà una jornada de portes obertes amb xerrades per a tots els cursos. L'escola Castell-Ciutat ha programat per al dimecres 18 de març la seva jornada de portes obertes, de 3 a 7 de la tarda. La Valira ofereix visites concertades.