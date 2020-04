La Cerdanya redueix a zero els pacients ingressats per la Covid-19

La Cerdanya enceta aquesta setena setmana de confinament amb un orgull declarat a nivell intern pels seus serveis assistencials i sosciosanitaris i la sensació que generalment a la vall la població està aplicant be les mesures de seguretat sanitària. La comarca ha aconseguit reduir fins a zero la xifra de pacients ingressats a l'Hospital per la Covid-19. Aquest còmput va aconseguir-lo ja divendres, de manera que aquest dilluns suma ja el tercer dia sense malalts pel Coronavirus.

Aquest dilluns les xifres sobre la pandèmia a la Cerdanya evidencien zero pacients confirmats i dos casos pendents de diagnòstic, dels quatre que hi havia al final de la setmana passada. Pel que fa al còmput general des de l'inici de la pandèmia, l'Hospital de Cerdanya ha registrat 48 positius, dels quals 35 han estat hospitalitzats, sis traslladats a d'altres centres, 30 donats d'alta i una mort. L'assoliment dels zero positius per la Covid-19 confirma una tendència a la baixa en les últimes setmanes que des del dissabte dia 18 d'abril s'havia reduït a un sol pacient. Així, en les últimes setmanes la xifra de positius s'havia situat per sota dels cinc després que el dia sis d'abril el centre hospitalari registrés fins a 13 ingressats pel virus. A pesar dels bons resultats, els responsables de l'Hospital mantenen les demandes de no abaixar la guàrdia i han instat la població a no relaxar-se davant la nova possibilitat de sortir a passejar amb els infants.

La Cerdanya és actualment la sisena comarca del país amb menys casos de positius per la Covid-19 i una de les vuit que es mantenen pe sota dels 50 casos des de l'inici de la pandèmia. Així, la Cerdanya compta, en base a l'estadística del departament de Salut que exclou els pacients de l'Alta Cerdanya i el Capcir, 41 casos de pacients positius de Coronavirus. La comarca amb menys contagis detectats oficialment és la Terra Alta, amb set positius. La segueixen el Priorat amb deu; el Pallars Sobirà amb 15; la Ribera d'Ebre, amb 22; el Solsonès, amb 26; la Cerdanya amb 41; la Conca de Barberà, amb 43; i el Montsià, amb 44 casos confirmats.

La bona tendència de positius a l'Hospital confirma la que també han consolidat a les dues residències sociosanitàries de la comarca, la de Puigcerdà que gestiona la Fundació Hospital de Puigcerdà i la Sant Roc de Bellver que gestiona un patronat que encapçala l'Ajuntament. Tant a l'Hospital com a les dues residències, els seus responsables han establert mesures estrictes de control d'accés i circulació interior amb itineraris específics pel personal destinat a la Covid-19.