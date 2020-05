Hotels per al visitant en una terra que ara per ara no pot visitar ningú

? Els hotels de la Cerdanya han viscut l'entrada a la fase 1 com si res hagués canviat. Els hostalers del Pirineu viuen amb la paradoxa que tenen autorització legal per obrir però els seus clients, la major part dels quals són catalans, no té autorització per arribar-hi. Ahir, els establiments hotelers van mantenir el rètol de tancat. En aquesta línia, l'Hotel Bellavista de Bellver, un dels establiments històrics, va mantenir la porta tancada. L'hotelera Núria Vila va explicar que «fins que no hi hagi turistes és absurd obrir, nosaltres vivim molt de la carretera, i sense trànsit no té cap sentit reobrir l'hotel».