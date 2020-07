Una agrobotiga a la Cerdanya dona feina a persones amb diversitat funcional

La Fundació Adis ha inaugurat a Puigcerdà l'Agrobotiga de la Cerdanya, una iniciativa que persegueix l'objectiu de crear llocs de treball per a persones amb diversitat funcional a la comarca. La botiga, que ha obert portes aquesta setmana en un local que l'Ajuntament ha llogat i cedit a la fundació al carrer Solana de Puigcerdà, també vol donar un cop de mà als productors de proximitat de la Cerdanya oferint als clients de l'agrobotiga productes de quilòmetre zero, ecològics i de comerç just.

La iniciativa s'ha creat en el marc del projecte «Incorpora'm» de la Fundació Adis i ha tingut la col·laboració de l'Associació Agroalimentària de la Cerdanya. Esther Dalmau, presidenta de la cooperativa, ha explicat a Regió7 que «els objectius de l'agrobotiga són dos, el foment de l'agroecologia i també el foment de l'ocupació de qualitat per a persones amb diversitat funcional. Amb la fusió dels dos objectius volem promoure el consum del producte de proximitat per ajudar el sector primari de la comarca i alhora ajudar en el projecte Incorpora'm, que es dedica a crear llocs de treball per a aquestes persones».



Productes cerdans de proximitat

A les estanteries de l'Agrobotiga de la Cerdanya s'hi poden trobar productes de tot tipus, però tots tenen una característica comuna, el segell de proximitat. Dalmau exposa que «dins la botiga hi ha productes provinents de l'Alta i la Baixa Cerdanya i complementem l'oferta amb productes d'arreu de Catalunya, però tots provenen de cooperatives o d'empreses d'economia social i solidària».

Amb la crisi del coronavirus s'han multiplicat les dificultats dels petits productors i és per aquest motiu que amb l'obertura de la botiga aquests tindran una sortida directa al mercat. «Els petits productors tenen més dificiltutats per donar sortida als seus productes i a l'Agrobotiga s'hi poden trobar productes frescos, conserves, licors... i també una part de productes a granel com fruita i verdura, però també llegums, arròs, fruits secs o productes de neteja», explica Dalmau.

L'Ajuntament de Puigcerdà ha cedit el local a la Fundació Adis i en pagarà el lloguer. El cost de l'adequació del local, que disposa d'una zona de venda, un magatzem i un despatx, ha estat de 120.000 euros. Una part l'aportarà la Diputació de Girona; una altra, fundacions privades; i finalment la resta seran aportacions de diferents ajuntaments de la Cerdanya com Puigcerdà, Fontanals i Bolvir. El projecte, per tant, ha estat possible gràcies a la suma d'esforços de tots els agents comarcals. «Aquest és un projecte de la fundació, però l'Associació de la Cerdanya tenia la necessitat de tenir un punt de venda on es recollisin els productes dels seus socis, i per tant van confluir dues necessitats. Diverses entitats han fet les seves aportacions, la Diputació ha subvencionat les obres i s'ha rebut l'aportació d'altres entitats, l'Ajuntament ha cedit i paga el local i altres ajuntaments també hi col·laboren», confirma Dalmau.



El projecte de la fundació

El projecte «Incorpora'm» de la Fundació Adis va néixer l'any 2016 després de detectar una necessitat social al territori. «Persones amb diversitat funcional no estaven en cap empresa ordinària ni tampoc trobaven lloc al mercat laboral, i d'aquí es va crear el projecte que facilita l'entrada d'aquestes persones a l'empresa ordinària o a la línia d'ocupació de la fundació», exposa Dalmau.

En les seves primeres passes, a l'Agrobotiga hi treballa una persona amb diversitat funcional, però l'objectiu final és que hi hagi quatre persones amb aquestes característiques més el responsable de la botiga. La Fundació Adis dona feina en l'actualitat a 11 persones amb diversitat funcional de la comarca.

«Incorpora'm» s'ha convertit en una cooperativa de treballadors i usuaris amb la finalitat de donar cabuda a les línies d'actuació i aconseguir l'empoderament dels treballadors perquè se sentin part del projecte. A més de l'agrobotiga, el projecte també realitza distribució de publicitat i té un servei d'econeteja. La presidenta es mostra satisfeta de l'obertura i de l'activitat que ha tingut. «Ha anat molt bé i ha tingut molt bona acollida, feia molt temps que s'anunciava i la gent tenia ganes que es fes realitat», acaba.