La Generalitat invertirà gairebé 14 milions a l'Alt Urgell i la Cerdanya

El pla únic d'obres i serveis de la Generalitat dedicarà 8,7 milions d'euros a l'Alt Urgell i 4,9 a la Cerdanya durant el proper any. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va presentar ahir a Organyà (Alt Urgell) la resolució provisional d'aquest pla per al quadrienni 2020-2024. En el conjunt de la vegueria l'aportació serà de 31.989.522 euros.

Pel que fa al nombre d'actuacions, el pla en subvencionarà 296 als municipis del Pirineu, distribuïdes entre 77 ajuntaments, 41 entitats municipals descentralitzades i els 6 consells comarcals.

Bona part de les obres es dediquen a la millora del servei de la xarxa d'aigua. Amb tot, per exemple a Josa i Tuixent faran una nova sala municipal, a Organyà arranjaran un càmping, i a Os de Civís arranjaran la piscina, entre altres actuacions a l'Alt Urgell.

Per la seva part, a la Cerdanya, hi ha previstes inversions com ara l'ampliació de la residència de gent gran de Bellver, o es faran tres habitatges per a joves a Alp, es millorarà la xarxa d'aigua de la urbanització de la Molina.

També a Fontanals es reforçarà un pont sobre el Segre, i a Puigcerdà, entre moltes altres obres a la comarca, afrontaran la remodelació de l'edifici de l'Ajuntament.

El PUOSC és «un programa de referència per a les inversions en el món local català i per a la coordinació de les institucions», va afirmar ahir la consellera Budó. La Generalitat recupera aquests plans inversors després de 12 anys d'aturada. «En els moments que estem, amb una crisi sanitària que també és econòmica i social, sense precedents, la recuperació passa per la represa d'obres públiques. Per això és més important que mai el PUOSC, que permetrà que des del món local s'activin 644 milions d'euros», va valorar la consellera.



Equilibri territorial

Durant la roda de premsa, a la qual també van assistir la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i la directora general d'Administracions Locals, Rosa Vestit, Budó va destacar el paper del PUOSC com a factor d'equilibri territorial especialment en el cas dels municipis més petits, que tenen una capacitat inversora menor: «Els serveis a la ciutadania s'han de poder garantir en igualtat de condicions», ha manifestat. Per aquest motiu, el PUOSC inclou una línia específica de 90 milions d'euros per als municipis de menys de 5.000 habitants.

La consellera de la Presidència també ha explicat que el departament de la Presidència preveu publicar la resolució definitiva el proper mes d'octubre i que, en atenció especial a la tresoreria dels ens locals i a la situació causada per la pandèmia de la covid-19, s'ha ampliat la bestreta fins al 60% de l'import a l'inici de cada anualitat.

El PUOSC, aprovat a final del 2019, forma part d'un pla quinquennal que preveu atorgar en total 250 milions d'euros als municipis i comarques de Catalunya. Aquesta xifra situa el PUOSC com un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i mitjans i recupera una línia d'inversió essencial per al finançament d'inversions en infraestructura per a la millora dels serveis als nostres municipis i comarques.

Atenent a l'estratègia del departament per fer front a l'envelliment poblacional de les nostres comarques i a la pèrdua de població, s'ha disposat d'una línia de subvencions per acció territorial a ens locals de menys de 5.000 habitants amb la voluntat de potenciar l'equilibri territorial i contribuir a igualar els drets de la ciutadania, visqui on visqui.



644,8 milions en obra pública

En conjunt, a través del PUOSC 2020-2024 se subvencionaran obres que suposaran una inversió provisional de 644,8 milions d'euros en obra pública. Aquesta inversió global permetrà realitzar un total de 2.102 actuacions als ajuntaments i les entitats locals, i així contribuirà a l'activació de l'obra pública a Catalunya.

Les actuacions i despeses subvencionables pel PUOSC 2020-2024 són les destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional; les de millora d'equipaments i infraestructures municipals que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial; les de millora i gestió eficient de recursos del municipi; les de prevenció de riscos naturals; les de millora de connectivitat tecnològica; les destinades a serveis públics, i les actuacions destinades a serveis supramunicipals.

El pla està dotat per al conjunt de Catalunya amb un total de 250 milions d'euros, dividits en dues línies de subvencions. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals, la segona és de 90 milions i es destina específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants.

Amb el PUOSC 2020-2024 els ajuntaments i consells comarcals recuperen, després de 8 anys, el principal instrument de suport al món local.