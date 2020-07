La Cerdanya tanca el pla de Treball i Formació que ha donat feina a set persones

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha informat que el mes de juny passat van finalitzar les set contractacions del programa Treball i Formació 2019, el qual està subvencionat pel SOC, la Generalitat, el Servicio Público de Empleo Estatal i del Fons Social Europeu. Les tasques dutes a terme per les persones contractades van ser, entre d'altres, obres de peons de brigada i de manteniment per les instal·lacions del Consell Comarcal així com de suport a les brigades dels municipis de la comarca; de suport a la recepció de Serveis Socials i de manteniment i neteja dels departaments del Consell, Serveis Socials i el seu exterior. El mateix Consell ha agraït la feina feta pels treballadors.